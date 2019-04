Venezuela, Usa annunciano sanzioni contro Banca centrale Caracas

di mad

Miami (Florida, Usa), 17 apr. (LaPresse/AFP) - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Banca centrale del Venezuela, una nuova mossa per tentare di strangolare il flusso di cassa del presidente Nicolas Maduro. In un duro discorso a Miami, in gran parte dedicato a Cuba, il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha poi anche svelato le misure contro un terzo governo di sinistra in America Latina, in Nicaragua, con sanzioni contro il figlio del presidente Daniel Ortega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata