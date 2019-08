Venezuela, Trump congela tutte le proprietà del governo Maduro negli Usa

di scp

Washington (Usa), 6 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato il congelamento di tutti gli asset del governo venezuelano negli Stati Uniti, un'ulteriore mossa di Washington contro il presidente Nicolas Maduro. L'ordine riguarda "tutte le proprietà e gli interessi del governo del Venezuela che si trovano negli Stati Uniti, che sono destinate agli Stati Uniti o che in seguito saranno in possesso o sotto il controllo di qualsiasi persona negli Stati Uniti". Questi beni "sono bloccati e non possono essere trasferiti, pagati, esportati, ritirati o altrimenti trattati", si legge nell'ordine.

