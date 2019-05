Venezuela, Spagna esclude consegna oppositore Lopez

di ect

Madrid (Spagna), 2 mag. (LaPresse/AFP) - Il governo spagnolo ha annunciato che non consegnerà "in nessuna circostanza" alle autorità venezuelane l'oppositore Lepoldo Lopez, rifugiato nella residenza dell'ambasciatore spagnolo a Caracas, dove la giustizia venezuelana ha ordinato l'arresto. Il governo "non ha in alcun modo intenzione di consegnare Leopoldo Lopez alle autorità venezuelane o di allontanarlo dalla residenza dell'ambasciatore", ha detto il ministero degli Esteri in una dichiarazione, che ha anche riferito di aver "trovato una soluzione rapidamente possibile".

