Venezuela, Ong: 119 arrestati per le proteste, 11 adolescenti

di scp

Milano, 1 mag. (LaPresse) - Le persone arrestate per le proteste in Venezuela contro il governo sono 119, tra cui 11 adolescenti. Lo riferisce su Twitter l'Ong per i diritti umani Foro Penal.

