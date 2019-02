Venezuela, Messico invita leader e Papa Francesco a colloqui per pace

di scp

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ribadito la sua richiesta che le "parti in conflitto" in Venezuela dialoghino per trovare una soluzione pacifica e ha offerto che i colloqui si svolgono in Messico. "Invito rispettosamente le parti in conflitto a sedersi per parlare e cercare una soluzione pacifica", ha sottolineato, citato dal sito Excelsior, "il Messico sarà sempre in grado di aiutare a realizzare un dialogo per raggiungere la pace in qualsiasi nazione. Le porte del nostro territorio sono aperte al dialogo". Obrador ha sottolineato che altri leader internazionali e anche Papa Francesco potrebbero essere invitati per un dialogo per il Venezuela.

