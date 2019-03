Venezuela, Maduro revoca la carica di presidente del Parlamento a Guaido

Il regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha revocato la carica di presidente del Parlamento a Juan Guaido, leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim e riconosciuto da una cinquantina di Paesi. Lo annuncia il revisore contabile generale del Venezuela, Elvis Amoroso, aggiungendo che Guaido non potrà ricoprire incarichi pubblici per 15 anni per presunta corruzione. Amoroso è incaricato di vegliare sulla trasparenza dell'amministrazione del Paese.

