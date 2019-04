Venezuela, Maduro annuncia razionamento dell'elettricità per 30 giorni

La decisione per assicurare un "equilibrio" tra produzione, trasmissione, distribuzione e consumo

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato l'entrata in vigore di un piano di razionamento elettrico per 30 giorni dopo il peggioramento del blackout che dal 7 marzo ha colpito il Paese. "Ho approvato un piano di 30 giorni" durante il quale l'elettricità sarà razionata, per assicurare un "equilibrio" tra produzione, trasmissione, distribuzione e consumo "con particolare attenzione a garantire la distribuzione di acqua", ha detto Maduro parlando alla televisione nazionale.

Le interruzioni di corrente stanno bloccando molti servizi in Venezuela, compresa la distribuzione di acqua. Accompagnato dai ministri del governo e dagli alti comandi delle forze armate, Maduro ha trasmesso il suo messaggio alla radio e alla televisione nazionale, ricordando però che molti venezuelani non potevano sentirlo perché erano di nuovo senza elettricità domenica sera.



