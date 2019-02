Venezuela, Guaidò: "Ascoltate gli italiani che vivono qui"

"Faremo tutto quello che è possibile affinché il governo italiano aggiunga il suo appoggio, per noi importantissimo, al resto dell'Unione Europea. Nella grande manifestazione di domenica si sono espressi sul palco vicino a me anche i rappresentanti della grande comunità italo-venezuelana. Spero che il governo italiano ascolti con attenzione il loro messaggio", il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò torna a invocare l'appoggio dell'Italia in una intervista al Corriere della Sera. Sono diversi finora i Paesi europei (Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Portogallo e Austria) disposti a riconoscere Guaido dopo l'ennesimo 'no' del presidente Nicolas Maduro all'ultimatum di organizzare nuove presidenziali.

Sull'atteggiamento del governo italiano in merito alla situazione in Venezuela Guaido ha aggiunto: "Non è facile per noi capire la politica italiana o le difficoltà interne al vostro governo ad assumere certe posizioni. Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi 15 anni sono morte a causa della violenza 250mila persone". "Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica dell'Europa", ha aggiunto Guaidò. Sulla creazione di un gruppo di contatto proposta da Messico e Uruguay Guaidò è chiaro: "Tutte le forze democratiche venezuelane pensano che le possibilità di dialogo con il governo di Maduro si siano esaurite".

Nel frattempo dall'estero arrivano messaggi di appoggio nei confronti del politico. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Dria, ha dichiarato che la Francia ritiene che Juan Guaido, "abbia la legittimità per organizzare elezioni" presidenziali, dopo la scadenza dell'ultimatum europeo al presidente Nicolas Maduro. Il premier canadese Justin Trudeau, invece, ha parlato al telefono con Guaido, elogiandone "il coraggio e la leadership". La telefonata arriva un giorno prima dell'incontro a Ottawa dei ministri degli Affari esteri del Gruppo di Lima, di cui 11 su 14 membri hanno riconosciuto Guaido come presidente ad interim. "I due leader hanno discusso l'importanza della comunità internazionale mandando un chiaro messaggio sull'illegittimità del governo di Maduro e la necessità di rispettare la Costituzione venezuelana", ha fatto sapere l'ufficio di Trudeau. "Entrambi hanno rimarcato l'importanza che elezioni presidenziali libere e giuste si tengano. Il premier ha elogiato Guaido per il suo coraggio e la sua leadership nel contribuire al ritorno alla democrazia in Venezuela e ha offerto il continuo sostegno del Canada", ha aggiunto. Trudeau ha sottolineato che il Gruppo di Lima "valuterà come la comunità internazionale possa ulteriormente appoggiare il popolo del Venezuela, anche con immediata assistenza umanitaria".



