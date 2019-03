Venezuela, finisce il maxi blackout: corrente ripristinata al 100%

Torna l'elettricità in Venezuela. Il ministro delle Comunicazioni, Jorge Rodriguez, ha affermato che "la corrente è stata ripristinata al 100%", annunciando la fine del più grande blackout del Paese. Rodriguez ha inoltre fatto sapere che i dipendenti del settore pubblico del Venezuela tornano al lavoro oggi, dopo una pausa di quasi una settimana. L'elettricità è stata ripristinata a Caracas e in altre regioni da martedì, anche se le regioni occidentali sono rimaste senza energia anche ieri. L'interruzione di corrente ha paralizzato i trasporti e la distribuzione di acqua e ha spinto le autorità a dichiarare festività per i lavoratori pubblici e le scuole statali dallo scorso venerdì. "Il presidente Nicolas Maduro ha deciso che le attività dei lavoratori riprenderanno" oggi, ha detto Rodriguez in un discorso alla televisione di Stato, aggiungendo che invece le scuole rimarranno chiuse per un altro giorno.

