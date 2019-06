Venezuela, Cremlino a Trump: Nessun ritiro di nostro personale militare

di mrc/mad

Mosca (Russia), 4 giu. (LaPresse/AFP) - Il Cremlino ha negato di aver informato gli Stati Uniti che stava ritirando personale dal Venezuela, come dichiarato dal presidente americano, Donald Trump.

"Questo è apparentemente un riferimento indiretto ad alcune fonti di informazione sui giornali perché non ci sono stati messaggi ufficiali da parte russa su questo argomento e non ci sarebbero potuti essere", ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Inoltre, ha aggiunto che gli specialisti militari russi stanno ancora lavorando in Venezuela e "questo processo sta andando secondo i piani".

