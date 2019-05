Venezuela, colloqui in Norvegia: Usa chiedono deposizione Maduro

di ect

Washington (Stati Uniti), 28 mag. (LaPresse/AFP) - I colloqui in corso a Oslo tra i rappresentanti del governo venezuelano del presidente Nicolas Maduro e il suo rivale appoggiato dagli Stati Uniti, Juan Guaidò, dovrebbero unicamente focalizzarsi sulla deposizione del leader socialista. Lo ha fatto sapere oggi la diplomazia statunitense. "Prendiamo atto dei colloqui in Norvegia. Come abbiamo detto più volte, gli Stati Uniti credono che l'unica cosa da negoziare con Nicolas Maduro siano le condizioni della sua deposizione", ha detto Morgan Ortagus ai giornalisti, portavoce del Dipartimento di Stato americano.

