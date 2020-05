USA, Twitter smentisce Trump. Lui: negano la libertà di parola

Per la prima volta, Twitter ha definito i tweet di Donald Trump "potenzialmente fuorvianti", una decisione che ha spinto il presidente ad accusare la piattaforma dei social media di intromissione elettorale. Lo segnalano il Washington Post e altri media Usa. Martedì, Twitter ha messo in evidenza due dei tweet di Trump che affermavano che le votazioni per posta avrebbero portato a una diffusa frode degli elettori, aggiungendo un messaggio che la società ha introdotto per combattere la disinformazione. "Verifica i fatti relativi alle votazioni per corrispondenza", scrive Twitter.

Immediata la replica stizzita del Presidente: "Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali del 2020. Stanno dicendo che la mia affermazione sul voto per posta, che porterà a una massiccia corruzione e frode, è errata, basandosi sul controllo dei fatti da parte di CNN, Amazon, Washington Post. Twitter sta soffocando completamente la libertà di parola e io, come presidente, non permetterò che accada!". Così proprio su Twitter il presidente Usa

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....