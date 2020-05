Usa, Twitter censura un altro tweet di Trump

di mad

Milano, 29 mag. (LaPresse) - Nuova 'censura' al presidente Usa Donald Trump da parte di Twitter. A essere colpito è l'ultimo tweet, postato circa tre ore fa, perché "viola gli standard sull'esaltazione della violenza". A proposito degli scontri di Minneapolis, Trump ha scritto: "Non posso stare indietro e guardare quanto accade in una grande città americana, Minneapolis. Una totale mancanza di leadership. O il debole sindaco della sinistra radicale, Jacob Frey, si mette in azione e mette sotto controllo la città, oppure invierò la Guardia Nazionale e farò il lavoro giusto. Questi teppisti disonorano il ricordo di George Floyd e non lascerò che ciò accada. Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che i militari sono con lui fino in fondo. Qualsiasi difficoltà e assumeremo il controllo ma, quando inizia il saccheggio, inizia la sparatoria". Il tweet rimane comunque visibile.

