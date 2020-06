Usa, Trump: Tutti devono ricevere pari trattamento dalla polizia

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - “La pari giustizia davanti alla legge deve significare che ogni americano riceva pari trattamento in ogni incontro con le forze dell'ordine, indipendentemente da razza, colore, genere o credo. Devono ricevere un trattamento equo dalle forze dell'ordine. Devono riceverlo". Così il presidente americano Donald Trump, citato dai media Usa, dopo le proteste per la morte di George Floyd. “Abbiamo visto tutti quello che è successo la scorsa settimana. Non possiamo permettere che ciò accada. Speriamo che George guardi in basso e dica che sta accadendo una grande cosa per il nostro paese. È una grande giornata per lui. È un grande giorno per tutti. Questo è un grande, grande giorno in termini di uguaglianza”, ha continuato Trump.

