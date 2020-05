Usa, Trump su Twitter: Social media contro conservatori, regole o li chiudiamo

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - "I repubblicani ritengono che le piattaforme dei social media mettano a tacere totalmente le voci dei conservatori. Li regoleremo con forza o li chiuderemo prima di permettere che ciò accada. Abbiamo visto quello che hanno tentato di fare e hanno fallito nel 2016. Non possiamo permettere che accada di nuovo in una versione più sofisticata. Proprio come non possiamo permettere che le elezioni per posta attecchiscano nel nostro Paese". Lo scrive Donald Trump su Twitter, citando possibili "brogli, la falsificazione e il furto di schede. Chiunque imbroglia di più vince. Allo stesso modo, i social media. Ripulite la vostra azione adesso!".

