Usa, Trump studia base permanente in Polonia: Russia molto aggressiva

di scp

Washington (Usa), 18 set. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo il suo omologo polacco Andrzej Duda nello Studio Ovale, ha detto che sta studiando "molto seriamente" la possibilità di creare una base militare permanente degli Stati Uniti in Polonia. Duda, in una conferenza stampa congiunta, ha invitato Trump a "dispiegare più truppe statunitensi in Polonia". "Mi piacerebbe vedere una base americana permanente in Polonia", ha aggiunto, suggerendo di chiamarla 'Fort Trump'. Duda ha insistito a lungo sul "comportamento aggressivo" della Russia, supportato da Trump, che a sua volta ha detto che "c'è molta aggressività in questa situazione, la Russia ha agito in modo aggressivo". Un'iniziativa del genere potrebbe creare tensioni all'interno della Nato, di cui la Polonia è membro, e aggravare ulteriormente le tensioni tra l'Occidente e la Russia.

