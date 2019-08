Usa, Trump: Siamo molto lontani dalla recessione

Washington (Usa), 20 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente Donald Trump ha minimizzato i timori che gli Stati Uniti si stiano dirigendo verso la recessione e ha confermato che la sua amministrazione sta prendendo in considerazione una riduzione delle tasse sui salari.

"Penso che la parola recessione sia inappropriata", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca im occasione della visita del suo omologo rumeno Klaus Iohannis, "siamo molto lontani dalla recessione". Dopo che i media hanno parlato di un taglio temporaneo dell'imposta sui salari come parte di un pacchetto di misure per stimolare l'economia, Trump ha riconosciuto che si tratta di una delle opzioni in discussione. "L'imposta sui salari è qualcosa a cui stiamo ... pensando", ha detto.

