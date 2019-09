Usa, Trump si ribella contro impeachment: E' uno scherzo?

di dab

New York (Usa), 25 set. (AFP/LaPresse) - Donald Trump si è ribellato contro il processo di impeachment avviato contro di lui dall'opposizione democratica per aver chiesto al presidente ucraino di indagare sul suo rivale politico Joe Biden. "Un impeachment per questo? È uno scherzo", ha detto, sembrando stanco, in una conferenza stampa a New York a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ha ribadito che la conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky al centro di questo nuovo scandalo politico che scuote Washington è stata "magnifica".

