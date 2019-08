Usa, Trump: Sconfiggere ideologie del razzismo e del suprematismo bianco

di scp

Washingto (Usa), 5 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato tutti gli americani a condannare il suprematismo bianco dopo che due sparatorie hanno lasciato 29 persone morte a El Paso e Dayton e sollevato accuse secondo cui la sua retorica è parte del problema. "Il killer a El Paso ha pubblicato un manifesto online, consumato dall'odio razzista", ha detto il presidente in un discorso televisivo alla nazione dalla Casa Bianca, "con una sola voce la nostra nazione deve condannare il razzismo, il bigottismo e il suprematismo bianco. Queste ideologie sinistre devono essere sconfitte. L'odio non ha posto in America. L'odio deforma la mente, saccheggia il cuore e divora l'anima".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata