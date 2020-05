Usa, Trump: Schierati alla Casa Bianca cani feroci per manifestanti

di lcl

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il presidente degli Usa Donald Trump ha ringraziato in un lungo tweet i servizi segreti per il lavoro svolto alla Casa Bianca durante le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd e ha detto che se i manifestanti avessero varcato le recinzioni sarebbero stati accolti da "cani feroci". "Ottimo lavoro dei servizi segreti alla Casa Bianca", ha scritto Trump, "Io ero dentro, osservavo ogni mossa e non avrei potuto sentirmi più al sicuro. Hanno lasciato che i manifestanti urlassero e si scatenassero quanto volevano" ma se qualcuno avesse superato il limite "si sarebbero riversati su di lui". "Una gran folla, organizzata professionalmente, ma nessuno è riuscito ad avvicinarsi alla recinzione", ha aggiunto Trump. "Se lo avessero fatto sarebbero stati accolti dai cani più feroci e dalle armi più minacciose che io abbia mai visto", e le persone "sarebbero rimaste gravemente ferite".

