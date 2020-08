Usa, Trump ricorre in appello contro decisione giudice su tasse

di lcl

New York (Usa), 20 ago. (LaPresse/AP) - Gli avvocati di Trump hanno immediatamente presentato ricorso dinanzi alla Corte d'Appello del secondo circuito contro la decisione del giudice distrettuale degli Stati Uniti Victor Marrero che ha dato il via libera al pubblico ministero di New York per ottenere le dichiarazioni dei redditi del presidente.

