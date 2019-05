Usa, Trump replica a Pelosi: Non ho insabbiato nulla su Russiagate

di nbr

Washington (Stati Uniti), 22 mag. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non aver fatto "alcun insabbiamento" sulle conclusioni dell'inchiesta sul Russiagate, replicando alla speaker democratica della Casa Bianca Nancy Pelosi che lo aveva accusato di essere impegnato in una "operazione di copertura". "Sono probabilmente il presidente più trasparente della storia di questo paese", ha detto Trump in una conferenza stampa nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata