Usa, Trump: Procedura impeachment sarebbe positiva per mia rielezione

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi a New York che una possibile procedura di impeachment contro di lui avrebbe un impatto positivo dal punto di vista elettorale. "Dicono tutti che sarebbe positivo per me in occasione delle elezioni", ha dichiarato Trump, che cercherà di ottenere un secondo mandato di quattro anni nel novembre 2020.

