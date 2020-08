Usa, Trump: Probabilmente andrò in visita a Kenosha

di scp

Torino, 29 ago. (LaPresse) - Il presidente americano Donald Trump ha detto che "probabilmente" andrà in visita a Kenosha, in Wisconsin, dove migliaia di persone hanno protestato in risposta al ferimento di Jacob Blake da parte della polizia lo scorso fine settimana. Lo riferiscono i media Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata