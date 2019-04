Usa, Trump: Nostra economia come un missile se Fed tagliasse tassi

di mad

Milano, 30 apr. (LaPresse) - "La Cina sta stimolando la sua economia, mantenendo allo stesso tempo bassi i tassi di interesse. La nostra Federal Reserve ha aumentato incessantemente i tassi di interesse, anche se l'inflazione è molto bassa, e ha istituito una dose molto grande di restrizione quantitativa. Abbiamo il potenziale per andare su come un missile se abbassiamo tassi, magari di un punto, e con qualche allentamento quantitativo. Sì, stiamo andando molto bene con il Pil che cresce del 3,2%, ma con la nostra inflazione meravigliosamente bassa, potremmo stabilire record importanti e, allo stesso tempo, fare in modo che il nostro debito nazionale inizi a scendere!". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, alla vigilia della nuova decisione sui tassi della Federal Reserve.

