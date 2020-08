Usa, Trump: Non so nulla del progetto di Bannon sul muro

di lcl

New York (Usa), 20 ago. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump ha preso le distanze dal suo ex consigliere Steve Bannon arrestato per frode. Il tycoon ha detto ai giornalisti di non sapere "nulla" della campagna di crowdfunding 'We Build the Wall' per la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico e di non aver mai creduto in un muro "finanziato da privati". "Ho pensato che fosse un progetto realizzato per dare spettacolo", ha detto Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata