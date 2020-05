Usa, Trump: Non permetterò ad orde arrabbiate di dominare

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Coloro che accampano scuse o giustificazioni per la violenza non aiutano gli oppressi". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da Cape Canaveral, in Florida, a proposito delle proteste scoppiate in diverse città americane dopo l'uccisione di George Floyd, afroamericano di Minneapolis, da parte di un agente di polizia. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso che "non permetterà ad orde arrabbiate di dominare".

