Usa, Trump: Non avremo più contatti con l'ambasciatore britannico

di mad

Milano, 8 lug. (LaPresse) - Nel suo tweet contro la gestione "disastrosa" della Brexit da parte del primo ministro britannico Theresa May, il presidente Usa Donald Trump attacca anche l'ambasciatore: "Non lo conosco, ma non è amato o benvoluto negli Stati Uniti. Non avremo più contatti con lui". Nei giorni scorsi erano emersi rapporti dell'ambasciatore britannico a Washington, Kim Darroch, che definivano Trump "instabile" e "incompetente".

