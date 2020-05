Usa, Trump: Morte Floyd terribile, non sarebbe mai dovuta accadere

di lrs

Cape Canaveral (Florida, Usa), 30 mag. (LaPresse/AP) - "Abbiamo sofferto qualcosa di terribile, non sarebbe mai dovuto accadere. E questo è uno dei motivi per cui ho voluto essere qui oggi. Ho pensato che fosse così importante essere qui oggi". Così il presidente Usa, Donald Trump, parlando da Cape Canaveral, in Florida, dove ha assistito al lancio della navicella Crew Dragon di Space X, con riferimento all'uccisione dell'afroamericano George Floyd, a Minneapolis.

