Usa, Trump: "Nuove restrizioni per i migranti al confine con il Messico"

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato nuove restrizioni sui richiedenti asilo al confine tra Stati Uniti e Messico. Secondo quanto riporta il New York Times, le restrizioni non hanno effetto immediato: Trump avrebbe dato ai funzionari dell'amministrazione 90 giorni per elaborare le nuove disposizioni. Fra queste, vi sarebbero limitazioni ai permessi di lavoro, il pagamento di tariffe per la presentazione della richiesta d'asilo e il limite temporale di 180 giorni per i giudici per decidere, per sopperire all'intasamento dei tribunali.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata