Usa, Trump: La liberal Hollywood è razzista al massimo livello

di bdr

Washinghton (Usa), 9 ago. (LaPresse) - "La Liberal Hollywood e' razzista al massimo livello, e con grande Rabbia e Odio!". Lo ha scritto il presidente americano Donal Trump su Twitter a proposito del discusso film 'The Hunt', in uscita nelle sale americane. A Hollywood si autodefiniscono "Elite ma non sono Elite". "Il film in uscita è realizzato per infiammare e scatenare il caos - aggiunge Trump -. Creano la propria violenza e poi cercano di incolpare gli altri. Loro sono i veri razzisti e fanno molto male al nostro Paese!"

