Usa, Trump: Il Pentagono vuole guerre per felicità aziende difesa

di fct

Washington (Usa), 8 set. (LaPresse/AP) - I leader del Pentagono vogliono continuare a condurre guerre per mantenere 'felici' le società appaltatrici della difesa. E' quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca. Trump continua a rigettare le accuse di aver fatto commenti offensivi sui militari caduti in servizio degli Stati Uniti. Il Tycoon ha ribadito che si tratta di una "bufala". Tuttavia ha aggiunto: "I vertici del Pentagono probabilmente non sono" innamorati del presidente Trump "perché non vogliono fare altro che combattere guerre, e così tutte quelle meravigliose società che producono bombe e aerei e altro restano felici".

