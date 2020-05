Usa, Trump ha firmato ordine esecutivo per i social media

di abf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - Il presidente degli Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per i social media. Secondo quanto riportano i media locali, l'obiettivo è rendere più facile citare in giudizio società di social media come Twitter. L'ordine esecutivo ha come obiettivo l'immunità concessa alle società attraverso la Sezione 230 del Communications Decency Act. Senza un'azione congressuale, tuttavia, ci sono limiti a ciò che un presidente può fare con l'ordine esecutivo. "Siamo qui oggi per difendere la libertà di parola da uno dei maggiori pericoli", ha dichiarato Trump durante una breve cerimonia di firma presso l'Ufficio Ovale alla Casa Bianca.

