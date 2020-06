Usa, Trump firma ordine esecutivo su riforma della polizia

Dopo settimane di proteste in tutti gli Stati Uniti a seguito della morte di George Floyd, il presidente americano, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo sulla riforma della polizia. Secondo Trump il documento incoraggia migliori pratiche di polizia e istituirà un database per tenere traccia degli agenti con una storia di denunce eccessive per uso della forza. Nelle osservazioni di Rose Garden, Trump ha sottolineato la necessità di standard più elevati nelle forze dell'ordine e ha mostrato vicinanza allee famiglie in lutto, anche se ha salutato la stragrande maggioranza degli ufficiali come dipendenti pubblici altruisti e ha mantenuto la sua linea di 'law and order' legge e ordine, criticando i democratici. Trump ha affermato che, come parte dell'ordine, verrà vietata la stretta al collo "tranne nel caso in cui la vita di un agente sia in pericolo".

"Ridurre il crimine e innalzare gli standard non sono obiettivi opposti", ha precisato prima di firmare l'ordine. Trump e il GOP (Grand Old Party), il partito repubblicano, si sono affrettati a rispondere alle manifestazioni di massa contro la brutalità della polizia e il pregiudizio razziale che hanno imperversato per settimane in tutto il paese in risposta alla morte di Floyd e di altri afroamericani. Si tratta di un cambiamento improvviso per il partito repubblicano, vista con diffidenza dal partito democratico guarda con diffidenza, e ciò dimostra quanto velocemente le proteste abbiano cambiato la prospettiva politica e fatto pressioni su Washington affinché agisse.

Tuttavia Trump, che ha dovuto affrontare critiche per non aver riconosciuto la sistematica distorsione razziale, ha continuato a sottolineare il suo sostegno alle forze dell'ordine, anche dopo essersi incontrato in privato con le famiglie delle vittime. All'evento, si è scagliato contro coloro che hanno commesso violenza durante le proteste, in gran parte pacifiche, e non ha nominato il razzismo.

