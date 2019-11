Usa, Trump firma la legge per evitare lo shutdown

di mad

Washington (Usa), 22 nov. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato giovedì sera un compromesso di bilancio temporaneo adottato dal Congresso e in corso fino al 20 dicembre, per evitare la paralisi delle amministrazioni statunitensi, lo 'shutdown'. Nonostante mesi di negoziati, l'opposizione democratica e i repubblicani non sono riusciti a concordare un bilancio a più lungo termine, a causa di controversie, incluso il finanziamento del muro al confine con il Messico, promesso da Trump per combattere l'immigrazione clandestina.

