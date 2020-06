Usa, Trump: Dati economia in autunno saranno spettacolari

Washington (Usa), 5 giu. (LaPresse/AP) - Dopo i dati sull'occupazione, Trump ha predetto un rapido rimbalzo per l'economia Usa, che è stata in gran parte chiusa per la diffusione del coronavirus. Il presidente americano ha detto di aspettarsi un "ottimo" luglio e agosto e un autunno "spettacolare". "Torneremo ad avere la più grande economia di qualsiasi parte del mondo", ha detto.

