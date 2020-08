Usa, Trump dà grazia postuma a Susan B. Anthony, leader voto donne

di lcl

Washington (Usa), 18 ago. (LaPresse/AP) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che darà la grazia - postuma - a Susan B. Anthony, leader del movimento per il suffragio femminile, arrestata per aver votato nel 1872 in violazione delle leggi che allora consentivano solo agli uomini di votare. Anthony, conosciuta per il suo ruolo nel movimento a favore del diritto di voto alle donne, è stata anche una pioniera nella lotta contro la schiavitù e per il diritto di voto. Il perdono di Trump, che verrà emesso più tardi, arriva 100 anni dopo la ratifica del 19° emendamento, che ha garantito alle donne il diritto di voto, conosciuto come l'Emendamento Susan B. Anthony.

