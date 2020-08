Usa, Trump concede grazia a condannato che aiuta detenuti a reinserirsi

di scp

Washington (Usa), 26 ago. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Donald Trump ha concesso la grazia a Jon Ponder, un detenuto del Nevada condannato per una rapina in banca che ha fondato Hope for Prisoners, un'organizzazione che aiuta i detenuti a reintegrarsi nella società. Un video diffuso dalla Casa bianca durante la seconda serata della convention repubblicana mostra che Trump firma il perdono presidenziale. "Viviamo in una nazione di seconde possibilità", ha detto Ponder, in piedi al fianco di Trump. "La vita di Jon è una bellissima testimonianza del potere della redenzione", ha detto Trump prima di firmare la grazia.

