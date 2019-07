Usa, Trump: Coats lascia guida intelligence 15/8, Ratcliffe successore

di lrs

Milano, 28 lug. (LaPresse) - "Sono lieto di annunciare che il molto rispettato membro del Congresso John Ratcliffe del Texas sarà nominato da me direttore dell'intelligence nazionale. Ex avvocato americano, John guiderà e ispirerà grandezza per il Paese che ama. Dan Coats, l'attuale direttore, lascerà l'incarico il 15 agosto. Vorrei ringraziare Dan per il suo ottimo servizio al nostro Paese. Il direttore ad interim sarà nominato a breve". Lo annuncia su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

