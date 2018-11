Carovana migranti, potranno avere l'asilo. E Trump autorizzerà l'intervento dei soldati al confine

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente l'ordine dell'amministrazione Trump di negare la possibilità di ottenere asilo alle persone che entrano illegalmente negli Usa. La sospensione è stata decisa dal giudice Jon Tigar di San Francisco, in California. Il provvedimento era stato firmato dal presidente Usa Donald Trump venerdì per decreto, in vista dell'arrivo della carovana di migranti provenienti dal centro-America. Prevede che vengano respinte automaticamente le richieste di asilo depositate da persone che abbiano attraversato illegalmente la frontiera con il Messico, una misura contestata in sede legale dalle organizzazioni a difesa dei diritti civili.

Una delle associazioni per la difesa dei diritti civili che ha presentato ricorso, la American Civil Liberties Union (AClu), ha fatto valere il fatto che in base alla legge americana il diritto di presentare richiesta d'asilo è accordato a chiunque entri nel Paese, che sia in modo legale o meno. L'amministrazione Trump, dal canto suo, sostiene che la sua misura di controllo dell'immigrazione risponda a un imperativo di sicurezza nazionale, argomento già invocato l'anno scorso per la controversa misura del 'travel ban' che colpiva i cittadini di diversi Paesi a maggioranza musulmana.

In vista dell'arrivo delle carovane di migranti provenienti dall'America centrale, Trump ha dispiegato alla frontiera sud 9mila militari e ha avvertito che solo chi passerà da un checkpoint ufficiale potrà presentare richiesta di asilo. Negli ultimi giorni circa 3.500 migranti sono arrivati nella città messicana frontaliera di Tijuana, mentre altre 3mila persone sono attese a partire da martedì. Le autorità di Messico e Usa temono che i migranti possano tentare un passaggio negli Stati Uniti con la forza.

Per questo Trump garantirà ai soldati inviati al confine con il Messico di intervenire per proteggere il personale della U.S. Customs and Border Protection (CBP) dai migranti in arrivo, qualora compissero azioni violente. Lo riporta in esclusiva la Cnn, citando due funzionari della Difesa e un'altra fonte informata del piano. Secondo un altro funzionario dell'amministrazione, inoltre, verrà autorizzato l'intervento dei soldati anche a protezione delle proprietà federali. Attualmente i militari non hanno alcuna autorità che permetta loro di intervenire se le guardie di frontiera vengono attaccate e possono agire solo per autodifesa. Ci sono fra 5.800 e 5.900 soldati assegnati alla missione al confine.

