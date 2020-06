Usa, Trump: Bolton sciocco e noioso, libro fatto di bugie

di lcl

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Il libro "estremamente noioso" (New York Times) di Wacko John Bolton è fatto di bugie e storie false. Ha detto tutto bene su di me, per iscritto, fino al giorno in cui l'ho licenziato. Uno sciocco, noioso, scontento, che voleva solo andare in guerra. Non ne ho mai avuto idea, è stato ostracizzato e scaricato felicemente". Così su Twitter il presidente Donald Trump ha commentato il libro in uscita di John Bolton.

