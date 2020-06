Usa, Trump: Bolton ha infranto la legge, deve pagare un prezzo alto

di scp

Torino, 20 giu. (LaPresse) - "John Bolton, che era fallito fino a quando non gli ho dato una possibilità io, ha infranto la legge rilasciando informazioni classificate (in quantità enormi). Deve pagare un prezzo molto alto per questo, come altri prima di lui. Questo non dovrebbe mai più succedere nuovo!". Così Donald Trump su Twitter, dopo che un giudice ha autorizzato l'ex consigliere per la sicurezza nazionale ad andare avanti con la pubblicazione del suo libro, osteggiato dalla Casa Bianca.

