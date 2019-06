Usa, Trump: Blocco di due settimane alle deportazioni degli illegali

di mbb

Roma, 22 giu. (LaPresse) - Il processo di "rimozione" o "deportazione" dei migranti illegali arrivati negli Stati Uniti sarà bloccato per due settimane, come chiesto dai Democratici, in modo che "Democratici e Repubblicani si possano incontrare e lavorare ad una soluzione per i problemi del confine meridionale". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump, precisando che se non verrà raggiunto un accordo "le deportazioni inizieranno!".

