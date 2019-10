Usa, Trump: Biden patetico a chiedere mio impeachment

di mad

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Così patetico vedere 'Sleepy' Joe Biden chiedere l'impeachment: non ho fatto nulla di male. Ma la campagna fallimentare di Joe non gli ha dato altra scelta!". Lo ha scritto il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter dopo che per la prima volta Biden ha chiesto che sia messo in stato di accusa.

