Usa, Trump: Berman licenziato? Ci lavora Barr, non sono coinvolto

di abf

Roma, 20 giu. (LaPresse) - "Tutto dipende dal procuratore generale. Barr ci sta lavorando, quello è il suo Dipartimento, non il mio. Non sono coinvolto". Così il presidente Usa Donald Trump, parlando del caso Berman prima della sua partenza per il comizio a Tulsa, in Oklahoma. E' quanto riporta la Cnn.

Il procuratore generale Bill Barr ha annunciato in una lettera sabato che il presidente Donald Trump ha licenziato Geoffrey Berman, potente procuratore a Manhattan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata