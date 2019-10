Usa, Trump:_Battaglia su impeachment finirà forse a Corte Suprema

di vln

Washington (Usa), 9 ott. (LaPresse/AFP) - La battaglia con i democratici su un possibile impeachment probabilmente finirà davanti alla Corte suprema. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump dopo l'annuncio della Casa Bianca di non voler cooperare. "Probabilmente finirà per essere un grande caso della Corte Suprema", ha detto Trump, lamentando come lui e il Partito Repubblicano siano stati "trattati molto male dai democratici".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata