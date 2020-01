Usa, Trump: Bambini non nati mai avuto un difensore più forte alla Casa Bianca

di scp

Washington (Usa), 24 gen. (LaPresse/AP) - "I bambini non ancora nati non hanno mai avuto un difensore più forte alla Casa Bianca". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla marcia per la vita a Washington.

