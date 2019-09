Usa, Trump: Autorizzo pubblicazione colloquio con presidente Ucraina

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato oggi di aver autorizzato la pubblicazione della sua conversazione con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al centro di un caso su cui i democratici avrebbero potuto fare affidamento per avviare una procedura di impeachment. "Attualmente sono alle Nazioni Unite dove rappresento il nostro Paese, ma domani ho autorizzato la pubblicazione della trascrizione completa (...) della mia conversazione telefonica con il presidente ucraino", ha twittato l'inquilino della Casa Bianca.

