Usa, Trump attacca 'Parasite' e deride l'Oscar

di mad

Washington (Usa), 21 feb. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump non è un fan di 'Parasite', che ha attaccato durante un comizio. Trump ha iniziato a parlare degli Academy Awards durante una manifestazione a Colorado Springs, in Colorado. Parasite ha vinto l'Oscar come miglior film, diventando il primo film in lingua non inglese a ottenere il massimo riconoscimento. "Di che diavolo si trattava?", ha detto Trump. "Abbiamo abbastanza problemi con la Corea del Sud con il commercio. E gli danno il premio come miglior film dell'anno. Era buono? Non lo so". Neon, il distributore statunitense per il film sottotitolato, ha replicato su Twitter: "Comprensibile. Non sa leggere i sottolitoli".

Il pubblico del comizio ha fischiato quando Trump ha menzionato gli Oscar e poi ha esultato quando ha detto: "Possiamo tornare a film come 'Vica col vento', per favore? O "Sunset Boulevard", o tanti film fantastici".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata