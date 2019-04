Usa, Trump attacca deputata musulmana per 11 settembre: è bufera

Nuove polemiche per un controverso tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il magnate ha pubblicato un video contenente recenti affermazioni della deputata democratica Ilhan Omar, somala naturalizzata statunitense e prima musulmana eletta al Congresso, sugli attacchi dell'11 settembre 2001, causando una valanga di critiche. Nel video si sente Omar dire che "alcune persone fecero qualcosa", frammento che viene ripetuto più volte intervallato da immagini degli attacchi alle Torri gemelle di New York City e da voci di notiziari e commentatori dell'epoca. Alla fine, compare la scritta: "11 settembre 2001, noi ricordiamo". Molti commenti critici verso Omar si sono susseguiti negli ambienti conservatori online, che tuttavia ignorano una parte che è stata tagliata dal video: quella in cui la politica prosegue dicendo che molti musulmani nel Paese sono stati ingiustamente collegati agli attentati.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

Il Consiglio delle relazioni americano-islamiche (Cair) "è stato fondato dopo l'11 settembre, perché hanno ammesso che alcune persone hanno fatto qualcosa e che tutti noi stavamo iniziando a perdere accesso alle nostre libertà civili", è la frase completa da cui è stato estrapolato il frammento ripreso nel video diffuso da Trump. Questi su Twitter ha aggiunto il commento, scritto tutto in stampatello: "Non dimenticheremo mai!". La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è fra quanti hanno criticato il presidente e su Twitter ha scritto: "I membri del Congresso hanno il dovere di rispondere all'esplicito attacco odierno del presidente. La vita di Ilhan Omar è in pericolo. I nostri colleghi che stanno in silenzio sono complici del pericoloso ed esplicito prendere di mira un membro del Congresso. Dobbiamo prendere posizione".

